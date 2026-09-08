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Карен Хачанов — Лернер Тьен: счет и результат матча 4-го круга US Open 8 сентября 2026

Хачанов победил Тьена и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США

Павел Лопатко
Карен Хачанов.
Фото Getty Images

Российский теннисист Карен Хачанов победил американца Лернера Тьена в четвертом круге Открытого чемпионата США — 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 53 минуты. 30-летний Хачанов (50-й номер мирового рейтинга) выполнил 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 9 из 12 брейк-пойнтов. На счету его 20-летнего соперника (15-я ракетка мира) 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 14).

Соперником Хачанова по четвертьфиналу US Open станет бельгиец Александр Блокс. Россиянин сыграет на этой стадии Открытого чемпионата США впервые с 2022 года.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 108 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карен Хачанов (Россия) — Лернер Тьен (США, 14) — 7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4

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US Open
Карен Хачанов
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