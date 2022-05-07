Игнатьев: «Рубин» постарается обыграть «Локомотив» за счет желания и самоотдачи»

Игнатьев заявил, что «Рубин» постарается обыграть «Локомотив» за счет желания и самоотдачи

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Сумел ли «Рубин» отойти от матча с «Сочи», покажет ближайшая встреча с «Локомотивом», — приводит слова Игнатьева официальный сайт казанского клуба. — Мы понимаем, что сыграли ужасно, нужно реабилитироваться. Изменения в «Локомотиве»? Я больше сосредоточен на своем клубе. За другими пристально не слежу. Переживаю только за ребят, с кем играл раньше».

Полузащитник также высказался о предстоящей встрече со своими бывшими одноклубниками.

«Буду играть против бывшей команды, в которой провел много потрясающих лет. Наверно, будут какие-то эмоции, приятные чувства, тем более будем играть в Черкизове — на арене, на которой я сыграл много матчей. «Рубин» постарается обыграть «Локомотив» за счет желания и самоотдачи. Сейчас по-другому очки не зарабатываются», — сказал он.

Встреча «Рубина» с «Локомотивом» состоится завтра, 8 мая. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Напомним, что в матче 27-го тура РПЛ казанская команда потерпела поражение от «Сочи» со счетом 0:6.

Казанцы с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Москвичи набрали 41 балл и располагаются на шестой позиции.