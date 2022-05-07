Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина о том, что отстранение российских клубов и сборных разрывает ему сердце.

«Даже не знаю, как это назвать! Он нас отстранил, а теперь делает такие заявления. Сейчас все настроены против нас. Это касается не только спорта. Они хотят, чтобы нас нигде не было», — сказал Гаврилов «СЭ».

В понедельник, 2 мая исполком УЕФА отстранил российские футбольные и мини-футбольные клубы от участия в еврокубках на сезон-2022/23, а мужские и женские сборные страны по футболу и мини-футболу — от участия в европейских соревнованиях.