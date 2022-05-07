«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе красно-белых с первых минут появится Квинси Промес, который не попадал в стартовый состав в РПЛ со 2 апреля — тогда нидерландец полностью отыграл встречу с «Локомотивом» (0:1).

Также у «Спартака» выйдут защитники Никита Чернов и Максимилиано Кофрие, которые должны будут заменить Самюэля Жиго и Георгия Джикию, пропускающих игру из-за перебора желтых карточек.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая в Екатеринбурге. Начало игры — в 14.00 (мск).