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«Урал» — «Спартак»: Промес, Чернов и Кофрие выйдут в стартовом составе, Бакаев и Игнатов остались в запасе

«Спартак» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Урал» и «Спартак» объявили составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе красно-белых с первых минут появится Квинси Промес, который не попадал в стартовый состав в РПЛ со 2 апреля — тогда нидерландец полностью отыграл встречу с «Локомотивом» (0:1).

Также у «Спартака» выйдут защитники Никита Чернов и Максимилиано Кофрие, которые должны будут заменить Самюэля Жиго и Георгия Джикию, пропускающих игру из-за перебора желтых карточек.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Железнов, Аугустыняк.

Запасные: Ландаков, Мамин, Динга, Быковский, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Юшин, Агеев.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Литвинов, Кофрие, Зобнин, Промес, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Максименко, Свинов, Рассказов, Толстопятов, Классен, Бакаев, Игнатов, Маркитесов, Сунгатулин, Денисов, Шитов.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая в Екатеринбурге. Начало игры — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Сочи

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2.08

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 5 : 2
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 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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 - : -
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