Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:05

Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ.

Хавбек получил 4 из 5 голосов от экспертов чемпионата России.

В этом сезоне 23-летний Глебов провел в РПЛ 17 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

В ноябре в РПЛ «Ростов» одержал две победы в двух матчах: над «Динамо» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:1).

РПЛ
ФК Ростов
Данил Глебов
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Его тело извивалось, изо рта пошла пена». Роналдо был героем чемпионатов мира, но чуть не умер в день финала
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
NASA опубликовало спутниковый снимок блэкаута на территории Украины
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Делегация Украины заявила о бойкоте ПА ОБСЕ из-за участия России
Чем заняться на пенсии
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Осинькин не хочет отпускать игроков «Крыльев» в другие клубы РПЛ
Алаев назвал Промеса лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ
Источник: защитник сборной Мексики Монтес открыт для предложений от клубов РПЛ
Агент Ивана и Мантуана сообщил, что игроки не покинут «Зенит» по окончании сезона
«Динамо» договорилось о продлении контракта с 18-летним полузащитником
Безбородов прокомментировал слова Алаева по поводу общения судей с прессой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев назвал Промеса лучшим футболистом первой части сезона в РПЛ

Осинькин не хочет отпускать игроков «Крыльев» в другие клубы РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости