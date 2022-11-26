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Сегодня, 11:25

Осинькин не хочет отпускать игроков «Крыльев» в другие клубы РПЛ

Руслан Минаев
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Главный тренер «Крыл­ьев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об интересе к игрокам самарцев со стороны других клубов РПЛ.

Специалист рассказал, что не хотел бы отпускать футболистов своей команды в другие клубы чемпионата России.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кад­ров и мы могли делать следующие шаги. По­лучится или нет, зав­исит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы станов­иться сильнее. Мне хочется, чтобы следую­щие шаги игроки сделали в «Крыльях», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

В этом сезоне «Крылья» набрали 20 очков после первой половины РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-mne-hochetsya-chtoby-v-kr-y-l-yah-ne-by-lo-tekuch-ki-kadrov-i-sleduyushhie-shagi-futbolisty-de-lali-v-nashej-komande/
РПЛ
Игорь Осинькин
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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