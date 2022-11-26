Осинькин не хочет отпускать игроков «Крыльев» в другие клубы РПЛ

Главный тренер «Крыл­ьев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об интересе к игрокам самарцев со стороны других клубов РПЛ.

Специалист рассказал, что не хотел бы отпускать футболистов своей команды в другие клубы чемпионата России.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашей команде не было текучки кад­ров и мы могли делать следующие шаги. По­лучится или нет, зав­исит не от меня. Весь клуб и многие футболисты готовы станов­иться сильнее. Мне хочется, чтобы следую­щие шаги игроки сделали в «Крыльях», — цитирует Осинькина «РБ Спорт».

В этом сезоне «Крылья» набрали 20 очков после первой половины РПЛ и занимает 11-е место в турнирной таблице.