«Локомотив» уступил норвежскому «Мольде» в товарищеском матче

«Локомотив» 19 февраля провел товарищеский матч против норвежского клуба «Мольде». Российская команда уступила со счетом 0:3.

Игра с «Молде» официально закроет закрывает сбор «железнодорожников» в Испании — регулярные тренировки плавно перетекут в начало подготовки к ближайшему матчу Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» 27 февраля.

Товарищеские матчи. Клубы

«Мольде» — «Локомотив» — 3:0 (1:0)

Голы: Фофана, 24 (1:0). Андерсен, 71 (2:0). Фофана, 90 (3:0).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Мампаси, Баринов, Жемалетдинов (Бека Бека, 59), Рыбчинский (Рыбус, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Бабкин (Керк, 59), Кухта, Изидор.

Предупреждения: Изидор, 45. Пабло, 72.

19 февраля.

«Ахмат» — «Волгарь» — 5:0 (2:0)

19 февраля.