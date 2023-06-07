Глушаков: «Для меня приемлем только уровень РПЛ»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, готов ли продолжать профессиональную карьеру.

«От каких факторов зависит продолжение карьеры? Никаких факторов. Приемлем только уровень РПЛ? Конечно. Сколько лет еще планирую играть? Пока есть здоровье. Посмотрим. Будет видно», — сказал игрок «СЭ».

Глушаков из-за болезни пропустил первый стыковой матч против «Родины» (0:3) за право выступить в РПЛ в следующем сезоне.