Глушаков объяснил, почему пропускает игру с «Родиной»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о своем состоянии здоровья.

«Заболел. После болезни, когда температура, горло. Не будешь же сразу играть. Надо набирать форму, а у нас получится одна сейчас игра и через три дня. Буду не готов в любом случае. К следующему матчу посмотрим на самочувствие. Перед «Спартаком» было небольшое повреждение. Возвращение в спартаковскую атмосферу, так как матч проходит в Сокольниках? Я дома! Могу так сказать», — сказал Глушаков.

«Пари НН» 7 июня сыграет в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ против «Родины». Игра пройдет в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.