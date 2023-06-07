Терехин объяснил, почему «Енисей» и «Факел» сыграли в первом стыковом матче в закрытом стиле

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказался о напряжении борьбы в стыках между клубами РПЛ и первой лиги.

«Это кубок — две игры, здесь может быть все что угодно. Помните, когда играли «Томь» и «Уфа» Колыванова, и все закончилось со счетом 6:1?! Здесь может быть все. Один гол или одно удачное действие, и уже не отыграетесь. Все команды первой лиги настроены показать и доказать, что они тоже умеют играть в футбол на хорошем уровне. Противостояние здесь состоит из двух матчей, у каждого своя стратегия. Гостям не хочется пропускать в первой игре, поэтому закрытый футбол. Думаю, никто не будет рисковать — все решится во вторых матчах», — цитирует Терехина «Газета.Ru».

В первых стыковых матчах, которые прошли 7 июня, «Факел» обыграл «Енисей» (1:0), а «Пари НН» одержал победу на «Родиной» (3:0). Ответные игры состоятся 10 июня.