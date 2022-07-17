Стоцкий о руке в концовке матча с «Локомотивом»: «Мои руки были сложены. 100 процентов не пенальти»
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий прокомментировал момент с попаданием мяча в руку в концовке матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).
«Мои руки были сложены. От живота, может, мяч немного задел руку. Но это сто процентов не пенальти, потому что руки были прижаты к телу. Площадь была не увеличена. Удивлен, что судья пошел смотреть ВАР. Я был спокоен. Сразу говорил команде, что там не пенальти.
«Локо» жаловался судье? Ну и пусть жалуются. Мне какая разница? Они после каждой борьбы в штрафной смотрели ВАР. Мне кажется, это сильно затянуло игру", — сказал Стоцкий «СЭ».
В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1