Стоцкий о руке в концовке матча с «Локомотивом»: «Мои руки были сложены. 100 процентов не пенальти»

Стоцкий рассказал о попадании мяча в руку в концовке матча с «Локомотивом»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий прокомментировал момент с попаданием мяча в руку в концовке матча 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Мои руки были сложены. От живота, может, мяч немного задел руку. Но это сто процентов не пенальти, потому что руки были прижаты к телу. Площадь была не увеличена. Удивлен, что судья пошел смотреть ВАР. Я был спокоен. Сразу говорил команде, что там не пенальти.

«Локо» жаловался судье? Ну и пусть жалуются. Мне какая разница? Они после каждой борьбы в штрафной смотрели ВАР. Мне кажется, это сильно затянуло игру", — сказал Стоцкий «СЭ».

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.