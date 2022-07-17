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Стоцкий — о ничьей с «Локомотивом»: «Мы молодцы, отстояли свое»

Стоцкий высказался о ничьей «Нижнего Новгорода» с «Локомотивом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о ничьей в матче первого тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» — неплохая команда, быстрая атака. Они владели преимуществом. Плюс у нас еще удаление было. Мы молодцы, отстояли свое.

Иностранцы с Москвы, думаю, неохотно уезжают. Тут же все условия есть. Наши иностранцы, вроде, не настроены никуда уезжать. 

Думаю, «Локомотив» всегда претендует на высокие места. Это же топ-клуб. Но с «Зенитом» будет тяжело бороться. Как и всем. Такова ситуация. Во Франции, в Германии тоже есть какой-то гегемон. Пока «Зенит» сильнее всех», — сказал Стоцкий.

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 1
Ростов 1
2-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
Дмитрий Стоцкий
Футбол
ФК Нижний Новгород
0
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2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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