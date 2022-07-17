Защитник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий поделился мнением о ничьей в матче первого тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» — неплохая команда, быстрая атака. Они владели преимуществом. Плюс у нас еще удаление было. Мы молодцы, отстояли свое.

Иностранцы с Москвы, думаю, неохотно уезжают. Тут же все условия есть. Наши иностранцы, вроде, не настроены никуда уезжать.

Думаю, «Локомотив» всегда претендует на высокие места. Это же топ-клуб. Но с «Зенитом» будет тяжело бороться. Как и всем. Такова ситуация. Во Франции, в Германии тоже есть какой-то гегемон. Пока «Зенит» сильнее всех», — сказал Стоцкий.

В следующем туре «Локо» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.