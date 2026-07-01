Полузащитник Макаров объяснил, почему решил перейти в «Крылья Советов»
28-летний новичок «Крыльев Советов» Денис Макаров объяснил, почему решил присоединиться к самарскому клубу.
1 июля «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с игроком. Соглашение действует до конца сезона-2026/27.
«Выбрал Самару, потому что это родная земля: я родом из Тольятти. И мне нравится атакующий футбол. Конечно, советовался с футбольным окружением, с семьей. Принял решение, что «Крылья Советов» — лучший вариант для будущего роста», — приводит слова Макарова пресс-служба клуба.
Предыдущей командой футболиста был «Кайсериспор», за который он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник расторг контракт с турецким клубом из-за долгов по зарплате.
Ранее Макаров также играл за московское «Динамо», «Рубин», «Нефтехимик» и вторую команду «Оренбурга».
По итогам сезона-2025/26 «Крылья Советов» с 32 очками заняли 11-е место в чемпионате России.
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