Полузащитник Макаров объяснил, почему решил перейти в «Крылья Советов»

28-летний новичок «Крыльев Советов» Денис Макаров объяснил, почему решил присоединиться к самарскому клубу.

1 июля «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с игроком. Соглашение действует до конца сезона-2026/27.

«Выбрал Самару, потому что это родная земля: я родом из Тольятти. И мне нравится атакующий футбол. Конечно, советовался с футбольным окружением, с семьей. Принял решение, что «Крылья Советов» — лучший вариант для будущего роста», — приводит слова Макарова пресс-служба клуба.

Предыдущей командой футболиста был «Кайсериспор», за который он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник расторг контракт с турецким клубом из-за долгов по зарплате.

Ранее Макаров также играл за московское «Динамо», «Рубин», «Нефтехимик» и вторую команду «Оренбурга».

По итогам сезона-2025/26 «Крылья Советов» с 32 очками заняли 11-е место в чемпионате России.