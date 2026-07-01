Защитник ЦСКА Ди Лусиано получил травму и выбыл на срок от четырех до пяти недель

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано травмировался в товарищеском матче против «Шинника» (1:1), сообщает пресс-служба армейцев.

У 22-летнего игрока диагностировано повреждение одной из мышц задней группы бедра. Ориентировочный срок лечения составит от 4 до 5 недель.

Полузащитник Данила Козлов, замененный в первом тайме матча с «Шинником», получил ушиб коленного сустава. Однако в московском клубе отметили, что 21-летний футболист должен вернуться в общую группу в ближайшие дни.

Ди Лусиано перешел в ЦСКА летом 2025 года и провел за основную команду 3 матча во всех турнирах. Козлов присоединился к армейцам в феврале. На его счету 15 игр за ЦСКА, в которых полузащитник отметился 2 голами и 1 результативной передачей.