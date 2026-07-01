Макаров стал игроком «Крыльев Советов»
«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Дениса Макарова. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на год.
Предыдущей командой Макарова был «Кайсериспор», за который он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник расторг контракт с турецким клубом из-за долгов по зарплате.
Ранее Макаров также играл за московское «Динамо», «Рубин», «Нефтехимик» и вторую команду «Оренбурга».
По итогам сезона-2025/26 «Крылья Советов» с 32 очками заняли 11-е место в чемпионате России.
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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