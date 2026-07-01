Макаров стал игроком «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе полузащитника Дениса Макарова. Контракт с 28-летним игроком рассчитан на год.

Предыдущей командой Макарова был «Кайсериспор», за который он провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Полузащитник расторг контракт с турецким клубом из-за долгов по зарплате.

Ранее Макаров также играл за московское «Динамо», «Рубин», «Нефтехимик» и вторую команду «Оренбурга».

По итогам сезона-2025/26 «Крылья Советов» с 32 очками заняли 11-е место в чемпионате России.