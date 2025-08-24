Кагермазов о переломном моменте в матче с «Зенитом»: «После пенальти игра разделилась на до и после»
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов в комментарии для «СЭ» рассказал, какой момент стал переломным в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).
— Начали вроде неплохо матч. Какой момент стал переломным?
— Переломный — пенальти, конечно. Но у соперника и до него были хорошие моменты. Они и у нас были, пусть не такие явные, но игра была неплохая с нашей стороны. После пенальти на до и после разделилась игра.
— В интернете разные мнения по поводу назначения пенальти. Ты, как непосредственный участник эпизода, что думаешь?
— Скажу так: я не привык оправдываться. Наверное, придержал. Во-первых, я считаю, что он был очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть, почему-то судья не рассмотрел, как в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До того, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали до этого момента. Именно вот отрезок со мной смотрели. Еще раз скажу: оправдываться не хочу. Раз поставили пенальти, у нас есть ВАР, значит судья был уверен.
— Показалось, что захват очень явный был. То есть, ты не одно движение сделал, а несколько раз его схватил.
— Конечно, не было нескольких движений. Но я придержал, что здесь скажешь. Придержал его, но еще раз говорю, если тогда по правилам, то надо смотреть весь эпизод. Просто две секунды надо было еще отмотать и посмотреть.
— А вообще, как считаешь, ты изначально позицию проиграл, поэтому пришлось удерживать Эраковича?
— Там получилось так, что изначально со мной стоял Луис Энрике. Сделали смену, Эракович прибежал с центра поля, передо мной встал и выиграл позицию. Это самая главная ошибка. Дальнейший захват — это уже последствия.
«Динамо» набрало 5 очков за шесть туров чемпионата России-2025/26 и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0