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Кагермазов о переломном моменте в матче с «Зенитом»: «После пенальти игра разделилась на до и после»

Роман Кольцов
Корреспондент
Полузащитника махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов нарушил правила на защитнике «Зенита» Страхине Эраковиче в штрафной своей команды.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов в комментарии для «СЭ» рассказал, какой момент стал переломным в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:4).

— Начали вроде неплохо матч. Какой момент стал переломным?

— Переломный — пенальти, конечно. Но у соперника и до него были хорошие моменты. Они и у нас были, пусть не такие явные, но игра была неплохая с нашей стороны. После пенальти на до и после разделилась игра.

— В интернете разные мнения по поводу назначения пенальти. Ты, как непосредственный участник эпизода, что думаешь?

— Скажу так: я не привык оправдываться. Наверное, придержал. Во-первых, я считаю, что он был очень далеко от мяча. Во-вторых, можете сами потом посмотреть, почему-то судья не рассмотрел, как в момент подачи нашего игрока заблокировали не по правилам. До того, как я начал хватать, фолил игрок «Зенита». Почему-то не отмотали до этого момента. Именно вот отрезок со мной смотрели. Еще раз скажу: оправдываться не хочу. Раз поставили пенальти, у нас есть ВАР, значит судья был уверен.

— Показалось, что захват очень явный был. То есть, ты не одно движение сделал, а несколько раз его схватил.

— Конечно, не было нескольких движений. Но я придержал, что здесь скажешь. Придержал его, но еще раз говорю, если тогда по правилам, то надо смотреть весь эпизод. Просто две секунды надо было еще отмотать и посмотреть.

— А вообще, как считаешь, ты изначально позицию проиграл, поэтому пришлось удерживать Эраковича?

— Там получилось так, что изначально со мной стоял Луис Энрике. Сделали смену, Эракович прибежал с центра поля, передо мной встал и выиграл позицию. Это самая главная ошибка. Дальнейший захват — это уже последствия.

Эпизод матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Зенит» — «Динамо» Мх: Кагермазов дал повод судье назначить пенальти. Махачкалинец держал руками Эраковича

«Динамо» набрало 5 очков за шесть туров чемпионата России-2025/26 и занимает 13-е место в турнирной таблице.

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 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
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 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
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16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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