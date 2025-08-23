«Зенит» — «Динамо» Мх: Кагермазов дал повод судье назначить пенальти. Махачкалинец держал руками Эраковича

На 24-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» Мх судья Павел Кукуян не отреагировал на падение Страхини Эраковича назначением пенальти. Рефери изменил свое первоначальное решение только после вмешательства видеоассистентов Евгения Буланова и Андрея Фисенко и просмотра повторов на мониторе у поля.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

На 28-й минуте Кукуян объявил: «После видеопросмотра определено: игрок номер 13 наказывается за задержку в своей штрафной площади. Решение: пенальти».

Фото Скриншот трансляции

Полузащитник махачкалинцев Сослан Кагермазов дал повод судье в итоге поступить таким образом. Эракович стремился к мячу, посланному в штрафную площадь «Динамо». А его оппонент был занят исключительно тем, чтобы не позволить зенитовцу туда прибежать. Он действительно допустил длительную задержку двумя руками, в результате чего возникли основания для назначения 11-метрового удара.