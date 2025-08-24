Шаронов сравнил Денисова и Самошникова

Бывший защитник и тренер «Рубина» Роман Шаронов в интервью «СЭ» разобрал победу «Спартака» в Казани (2:0) в шестом туре РПЛ.

— Результат закономерен?

— Для меня в футболе нет такого понятия, как «закономерность». Порой игра может складываться одним образом, а результат получается совсем другим. Но то, что «Спартак» владел преимуществом — и территориально, и по моментам, — факт.

— Ожидали каких-то сюрпризов от Станковича и Рахимова в плане стартовых составов?

— Выбор состава — прерогатива главного тренера. Но очень важно иметь стабильный стартовый состав, а не проводить серьезную ротацию.

— «Спартак» на днях подписал Илью Самошникова. В перспективе он заменит Денисова на позиции правого латераля?