Антон Миранчук: «Допускаю, что «Сьон» был моим последним европейским клубом»

Новичок московского «Динамо» Антон Миранчук прокомментировал свой дебют за команду.

— Как оцените свой дебют?

— Я тренировался только два дня, все впереди. Рад, что победили на своем стадионе, приятно, что меня тепло приняли. В команде отлично встретили, знаю многих ребят. Требования Карпина понимаю и знаю.

— Если вернуться на год назад, принял бы другое решение?

— Я точно не пожалел о европейском опыте.

— Какие советы можешь дать молодым россиянам. Опыт в «Сьоне» может быть последним для тебя в Европе?

— Допускаю, что «Сьон» был моим последним европейским клубом. Молодым могу посоветовать быть готовым к языковому барьеру. Иногда хочется передать свои мысли на поле, но ты просто не знаешь как. Даже при правильном переводе это уже не то. Нужно уезжать раньше, чем я.

— Как приняли в команде, как проходит адаптация?

— В семье отнеслись позитивно к решению перейти в «Динамо». Из бывших партнеров по «Локомотиву» никто обратно не звал. Переход был неожиданным для многих.

(Денис Клесарев)