Антон Миранчук готовится к матчу с «Краснодаром» в общей группе «Локомотива»

Антон Миранчук может сыграть за «Локомотив» в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может сыграть в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в конце января в перерыве между первым и вторым сборами московской команды в Испании 26-летний россиянин ездил на плановое медицинское обследование в Германию. Немецкие врачи убедились в правильном ходе восстановления от травмы.

Отмечается, что полузащитник тренируется в общей группе и готовится ко встрече с «Краснодаром». Участие Миранчука в игре примет тренерский штаб и врачи «Локомотива».

Напомним, что с осени 2021 Миранчук восстанавливался от травмы сухожилия, которую получил в январе. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение москвичей в конце ноября.

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится 27 февраля. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.