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Сегодня, 23:10

Сперцян — о поражении «Краснодара»: «Максимально неприятно. Но мы должны быть сильными и держаться вместе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не считает, что команда провела по всем аспектам плохой матч против «Спартака» в 17-м туре РПЛ.

В воскресенье, 1 декабря, «быки» на своем поле уступили красно-белым со счетом 0:3.

— Тяжелый матч. Как можете объяснить себе это поражение?

— Бывают такие игры. Не могу сказать, что все было плохо. Были моменты при счете 0:0, но мы пропустили простые мячи, особенно первый. Такие игры бывают. Максимально неприятно. Но мы должны быть сильными и держаться вместе.

— Что происходит с вами в последних матчах? Много потерь очков. Это спад?

— Спада нет. Осталось совсем чуть-чуть. Конечно, тяжело... логистика, игры сборной... После последних двух пауз у нас были игры на выезде. Но это не причина, конечно. Надо работать. Ничего сверхъестественного не случилось. Это футбол. Если мы будем ругаться, то будет только хуже.

— Перед игрой держали в голове результат матча «Зенит» — «Крылья»?

— Мы должны всегда настраиваться только на свою игру. Конечно, мы все понимали. Но это никак не сказалось.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого было 11 побед и 5 ничьих. Команда Мурада Мусаева с 38 очками идет на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» 1 балл.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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