Глебов: «После матча с «Пари НН» Боселли извинился за фол»
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что нападающий «Пари НН» Хуан Боселли извинился перед ним за фол в матче 17-го тура РПЛ.
На 49-й минуте игры Боссели наступил шипами на голень Глебову и был удален с поля.
«После матча поговорил с Боселли, он извинился. Никаких вопросов и претензий нет. Хотел сыграть в мяч», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Источник: РБ Спорт
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|1.12
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|
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|
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|
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