Глебов: «После матча с «Пари НН» Боселли извинился за фол»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что нападающий «Пари НН» Хуан Боселли извинился перед ним за фол в матче 17-го тура РПЛ.

На 49-й минуте игры Боссели наступил шипами на голень Глебову и был удален с поля.

«После матча поговорил с Боселли, он извинился. Никаких вопросов и претензий нет. Хотел сыграть в мяч», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.