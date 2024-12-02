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Глебов: «После матча с «Пари НН» Боселли извинился за фол»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что нападающий «Пари НН» Хуан Боселли извинился перед ним за фол в матче 17-го тура РПЛ.

На 49-й минуте игры Боссели наступил шипами на голень Глебову и был удален с поля.

«После матча поговорил с Боселли, он извинился. Никаких вопросов и претензий нет. Хотел сыграть в мяч», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
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