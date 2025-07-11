Сперцян не исключил, что может покинуть «Краснодар»: «Все может быть»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем в команде.

Ранее 25-летний футболист в разговоре с «СЭ» заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Однако, по словам полузащитника, в «Краснодаре» он тоже счастлив.

— Что с вашим будущим? Все может быть или остаетесь?

— Все может быть. Сейчас я игрок «Краснодара» и готовлюсь к новому сезону.

— Как реагировали на новости, это отвлекает?

— Пишут уже три года. Привык, не обращаю внимания. Что будет, значит, так и должно быть.

В сезоне РПЛ-2024/25 Сперцян сыграл за «Краснодар» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России.