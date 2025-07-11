Марин подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3 года

Полузащитник Джимми Марин стал игроком «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба.

27-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Его контракт с «Крыльями Советов» рассчитан на 3 года.

Последним клубом Марина был «Оренбург», за который он выступал лета 2022 года. За 3 года в команде костариканец провел 89 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.