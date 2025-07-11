«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начнется трансляция матча Суперкубка России

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России 12 июля

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России в субботу, 12 июля. Матч в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.

Суперкубок России. Финал.

12 июля 2025, 18:00. Ак Барс Арена (Казань)

Трансляция встречи в прямом эфире пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира на федеральном канале — в 17.00 мск. Кроме того, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» также покажут игру в окне ретрансляции федерального телеканала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию Суперкубка. Ключевые события игры «Краснодар» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Краснодар» — чемпион России-2024/25. «Быки» оформили свое первое в истории чемпионство в последнем, 30-м туре, победив московское «Динамо» (3:0).

ЦСКА — обладатель Кубка России-2024/25. В решающем матче красно-синие обыграли «Ростов» (0:0, пенальти — 4:3).