Квеквескири: «Не знаю, что «Оренбургу» нужно делать, чтобы забить гол»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 17-го тура чемпионата России.

Игра прошла в субботу, 29 ноября, в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев.

— Сегодня команде не хватило реализации. А я не знаю, что нам нужно делать, чтобы забить гол.

— Насколько для вас важно нахождение Ахметзянова на скамейке?

— Всегда важно. Главный тренер — авторитет. Но у нас есть тренерский штаб, который работает с тренером в связке.

«Оренбург» с 12 очками располагается на 14-й позиции в таблице РПЛ. В следующем туре команда 5 декабря сыграет против «Ахмата».