Челестини назвал победный матч с «Оренбургом» худшим при нем в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:0) в 17-м туре РПЛ.

Сегодня, возможно, худший матч для нас с того времени, как я пришел, — начал Челестини. — Уверен это не из-за недостатка желания. Мы первые, в продвинутой стадии кубка, у нас атакующие проблемы, ограниченный состав. Но я восхищаюсь игроками.

— Экс-тренер ЦСКА Марко Николич сравнил «ВЭБ Арену» со «Стемфорд Бридж». Можете провести аналогию?

— В среду был полный, красивый стадион. Я на «Стамфорд Бридж» никогда не был. Дома при поддержке всех очень хорошо играть, и я это знаю. Когда за нашими воротами никого нет, чуть-чуть не хватает. Особенно сегодня нам не хватило двенадцатого игрока, чтобы гнать команду вперед. Они заслуживают этого, чтобы их поддержали. Они отдают себя игре. Мы ошибаемся, но отношение и то, как они потеют в этой футболке, можно хоть выжимать ее. Ребята заслуживают полного стадиона. Сегодня нужна была поддержка.

— Говорят, чтобы были крепче нервы, нужно пить магний, сколько магния пьете вы?

— Моя супруга пьет чай, а я кофе. Сегодня я тоже пил чай, соотвественно, сегодня я более спокойный. Стараюсь быть как можно более спокойным, когда я могу. Но мой темперамент меня подводит, особенно когда понимаю, что моим ребятам требуется помощь. Стараюсь передавать энергию команде. Тренер, который слишком энергичный, потом думает не очень хорошо. Тренер лучше думает, когда он спокоен. Сейчас начинаю пить чай.

ЦСКА набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (34 очка) и «Зенит» (33), у которых еще по одному матчу в запасе.