Акинфеев — о забитом мяче Мусаева в ворота «Оренбурга»: «Не забывайте, что голевую атаку начал я»

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на то, что форвард команды Тамерлан Мусаев прервал безголевую серию в чемпионате России.

24-летний футболист отличился в матче 17-го тура против «Оренбурга» (2:0), который прошел 29 ноября в Москве. Мусаев забил в РПЛ впервые с августа.

«Когда есть какая-то черная серия, за ней всегда следует белая, поэтому поздравляю Тамерлана с этим фееричным голом. Наверное, это придаст ему уверенности, сил, бодрости и эмоционального всплеска. Но не забывайте, что голевую атаку начал я», — с улыбкой сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Краснодар» (34 очка) и «Зенит» (33), у которых еще по одному матчу в запасе.