Полузащитник Карраскаль будет выступать за ЦСКА под 8-м номером

Полузащитник Хорхе Карраскаль будет выступать за ЦСКА под 8-м номером, сообщает пресс-служба московского клуба.

23-летний колумбиец перешел в ЦСКА из «Ривер Плэйта» на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Соглашение с аргентинским клубом предусматривает опцию выкупа трансфера полузащитника.

В 2021 году Карраскаль забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 44 матчах.