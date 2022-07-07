Главчич заявил, что не собирается приостанавливать контракт с «Химками»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич прокомментировал отъезд иностранных игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ). 25-летний серб заявил, что не собирается приостанавливать контракт с подмосковным клубом.

«Не уверен, что я — последний легионер в «Химках», но то, что многие покинули клуб — это факт, — приводит слова Главчича Metaratings.ru. — Честно скажу, я не обсуждал с другими легионерами, почему они решили уехать из России. У каждого есть право выбора. И я не знаю, будут ли у нас иностранные новички. Могу лишь сказать, что, откуда бы они ни приехали, у них здесь не будет никаких проблем«.

Полузащитник отметил, что отлично чувствует себя в России.

«Нет места панике и страху. Я не раз говорил, что остаюсь в «Химках». Мое решение не изменилось. Я думаю, что в этом сезоне покажу свой максимум и оправдаю все ожидания. В прошлом сезоне мне нужно было время на адаптацию, плюс клуб боролся за прописку в Российской премьер-лиге. Сейчас же я прошел предсезонные сборы и готов к сезону на все 100 процентов. И морально, и физически. Буду выкладываться по максимуму», — сказал он.

Главчич перешел в «Химки» в январе 2022 года из хорватского «Славен Белупо». На его счету 14 матчей за подмосковный клуб в прошедшем сезоне.