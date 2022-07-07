Главчич заявил, что не собирается приостанавливать контракт с «Химками»
Полузащитник «Химок» Неманья Главчич прокомментировал отъезд иностранных игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ). 25-летний серб заявил, что не собирается приостанавливать контракт с подмосковным клубом.
«Не уверен, что я — последний легионер в «Химках», но то, что многие покинули клуб — это факт, — приводит слова Главчича Metaratings.ru. — Честно скажу, я не обсуждал с другими легионерами, почему они решили уехать из России. У каждого есть право выбора. И я не знаю, будут ли у нас иностранные новички. Могу лишь сказать, что, откуда бы они ни приехали, у них здесь не будет никаких проблем«.
Полузащитник отметил, что отлично чувствует себя в России.
«Нет места панике и страху. Я не раз говорил, что остаюсь в «Химках». Мое решение не изменилось. Я думаю, что в этом сезоне покажу свой максимум и оправдаю все ожидания. В прошлом сезоне мне нужно было время на адаптацию, плюс клуб боролся за прописку в Российской премьер-лиге. Сейчас же я прошел предсезонные сборы и готов к сезону на все 100 процентов. И морально, и физически. Буду выкладываться по максимуму», — сказал он.
Главчич перешел в «Химки» в январе 2022 года из хорватского «Славен Белупо». На его счету 14 матчей за подмосковный клуб в прошедшем сезоне.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -