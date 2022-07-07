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Пономарев: «Для Ахметова «Краснодар» — лучший вариант»

Пономарев отреагировал на переход Ахметова в «Краснодар»
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход бывшего полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в «Краснодар».

«Для Ахметова «Краснодар» — лучший вариант. Команда омолодила состав, а он игрок опытный. Ильзат — тихоход, но «Краснодар» — хороший вариант. Посмотрим, как он будет в этой команде выглядеть. Ильзат играет как ветеран. Может, подумает и прибавит скорости, техника у него есть. Тактически он неграмотный, плохо поле видит. Если он впишется в команду, которая играет в скоростной футбол, будет здорово», — сказал Пономарев «СЭ».

24-летний полузащитник покинул московский клуб в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне Ахметов забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Ильзат Ахметов
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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