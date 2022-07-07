Пономарев: «Для Ахметова «Краснодар» — лучший вариант»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход бывшего полузащитника армейцев Ильзата Ахметова в «Краснодар».
«Для Ахметова «Краснодар» — лучший вариант. Команда омолодила состав, а он игрок опытный. Ильзат — тихоход, но «Краснодар» — хороший вариант. Посмотрим, как он будет в этой команде выглядеть. Ильзат играет как ветеран. Может, подумает и прибавит скорости, техника у него есть. Тактически он неграмотный, плохо поле видит. Если он впишется в команду, которая играет в скоростной футбол, будет здорово», — сказал Пономарев «СЭ».
24-летний полузащитник покинул московский клуб в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне Ахметов забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за ЦСКА во всех турнирах.
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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