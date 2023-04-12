Полузащитник «Химок» Гбане заявил, что ему грустно от ухода Гогниева: «Не могу подобрать слов»

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане в комментарии для «СЭ» после поражения в матче 22-го тура против ЦСКА (0:3) высказался об уходе тренера Спартака Гогниева из клуба.

— Как вы себе объясняете уход Гогниева? Был тренер со страстью, с хорошим подходом, а теперь он ушел.

— Это хороший тренер, у него были великолепные идеи. Но я не знаю, почему так случилось. Не могу подобрать слов. Мне грустно от того, что Гогниев ушел. Он хотел помочь команде. Возможно, просто это не получилось. Больше мне нечего сказать.

— Лучшее впечатление, лучший момент работы с Гогниевым?

— Скажу так: я по-настоящему наслаждался работой с Гогниевым. Он делал все, чтобы игроки прогрессировали.

Спартак Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года, 3 апреля специалист был отправлен в отставку. 9 апреля в матче с ЦСКА химчанами руководил Ринат Билялетдинов. 11 апреля подмосковный клуб объявил о назначении Андрея Талалаева новым главным тренером команды.