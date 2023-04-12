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Защитник ЦСКА Гайич: «3 очка в матчах с «Зенитом» и «Химками» — одно и то же»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич в комментарии для «СЭ» после матча 22-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

— Что думаете о «Химках»?

— Мы знали, как будет играть соперник. Мы контролировали игру на протяжении 90 минут, были моменты, забили голы.

— Насколько сложно было играть с «Химками»?

— Каждый матч — сложный. Не было никакой разницы. Три очка в матчах с «Зенитом» и с «Химками» — одно и то же. Нам удалось сделать это. Мы продолжаем играть.

— Отставание от «Спартака» — одно очко, на что вы рассчитываете: третье место, второе?

— Мы боремся за высокие места. Будет интересно, что получится в конце сезона.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком после 22 туров.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
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 - : -
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