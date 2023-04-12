Агент Уткина: «Даниил начал беговые упражнения. В ближайшее время вернется в общую группу»

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал «СЭ» о восстановлении футболиста после травмы. Полузащитник пропустил матч 22-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:2) из-за мышечного повреждения.

«Восстановление Даниила проходит нормально. Он уже начал беговые упражнения, в ближайшее время будет тренироваться в общей группе. Сможет ли сыграть с «Зенитом»? Посмотрим. Надеюсь, что да», — сказала Бердышев «СЭ».

В сезоне-2022/23 Уткин забил 3 гола и сделал 10 результативных передач в 28 матчах за «Ростов» во всех турнирах.

Ростовчане проведут матч 23-го тура РПЛ против «Зенита» дома 16 апреля, начало — в 19.00 (мск).