Гаврилов считает, что «Спартак» мог бы занять 12-е место в серии А

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предположение Массимо Карреры, что московский клуб боролся бы за 12-е место, если бы выступал в итальянской серии А.

«Честно, я не знаю. Разное возможно. Смотря как «Спартак» играл бы. Думаю, всегда есть шансы и самое главное, чтобы стремление было. Если бы они постарались, наверняка заняли бы такие места», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 27 очками идет на 10-й позиции в турнирной таблице.