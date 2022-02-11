Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался об игре российского хавбека «Монако» Александра Головина.

— Самый крутой спортсмен, с которым ты тренировался на одном поле?

— Головин и Миранчук. Ребята в Европе играют, сразу видно, что они там прибавили, сильный уровень показывают. У них высокая скорость принятия решений. Особенно у Головина мне понравилась его легкость — очень резкий и быстрый парень. Еще у нас в «Динамо» Шиманьски, Лаксальт, Бальбуэна. Последние двое приехали из больших европейских клубов: один из «Милана», второй из АПЛ. Топовый уровень показывают.

25-летний Головин в этом сезоне лиги 1 провел 13 матчей за «Монако», забив 2 гола и сделав 2 ассиста. 18-летний Захарян провел в текущем розыгрыше РПЛ 17 матчей, отметивших 4 мячами и 5 голевыми передачами.

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