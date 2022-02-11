«Двойной чизбургер». Фигуристка Туктамышева пошутила про Слуцкого и его любовь к фастфуду

Фигуристка Туктамышева пошутила про Слуцкого и его любовь к фастфуду

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в эфире «Коммент шоу» пошутила над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Спортсменка в рубрике «Лига Плохих Футбольных Шуток» назвала любимый элемент российского специалиста в фигурном катании — «двойной чизбургер». При этом гости эфира читают не свои шутки, а заготовленные для них заранее вопросы и ответы.

Напомним, 20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Туктамышева не попала в основную команду.

25-летняя фигуристка — чемпионка мира 2015 года и серебряный призер чемпионата мира 2021 года.

«Рубин» занимает десятое место в таблице РПЛ.