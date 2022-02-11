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«Двойной чизбургер». Фигуристка Туктамышева пошутила про Слуцкого и его любовь к фастфуду

Фигуристка Туктамышева пошутила про Слуцкого и его любовь к фастфуду
Елизавета Туктамышева.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в эфире «Коммент шоу» пошутила над главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

Спортсменка в рубрике «Лига Плохих Футбольных Шуток» назвала любимый элемент российского специалиста в фигурном катании — «двойной чизбургер». При этом гости эфира читают не свои шутки, а заготовленные для них заранее вопросы и ответы.

Напомним, 20 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Туктамышева не попала в основную команду.

25-летняя фигуристка — чемпионка мира 2015 года и серебряный призер чемпионата мира 2021 года.

«Рубин» занимает десятое место в таблице РПЛ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i8cUBBXzLqE

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Вильярреал
Реал

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18%

1.53

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15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

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20%

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П2

17%

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

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П2

16%

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ТБ 2.5

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1.90
Елизавета Туктамышева
Леонид Слуцкий
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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