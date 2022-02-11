Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян высказался о возможном трансфере в европейский клуб.

— Кем ты видишь себя через год?

— Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим.

18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка. За национальную сборную России хавбек дебютировал в матче отбора к ЧМ-2022 против команды Хорватии (0:0) 1 сентября.

Осенью 2021 года в СМИ появилась информация о том, что игроком интересуется «Барселона».

Полностью интервью Арсена Захаряна «СЭ» читайте здесь