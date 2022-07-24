«Ахмат» — «Факел»: гости открыли счет в первом тайме

Нападающий «Факела» Максим Максимов отличился в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата». Он отличился на 27-й минуте встречи — 1:0.

После ошибки грозненцев воронежцы провели быструю атаку.

Партнеры вывели Максимова на открытые ворота, и форвард не допустил промаха.