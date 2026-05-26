Источник: «Зенит» предложил за Аугусто 18 миллионов евро и ведет официальные переговоры с «Трабзонспором»

«Зенит» и «Трабзонспор» приступили к официальным переговорам по трансферу нападающего турецкой команды Фелипе Аугусто, сообщает Sporx.

По информации источника, российский клуб предложил за 22-летнего футболиста 18 миллионов евро, а также около 2 миллионов в виде бонусов. Отмечается, что сам Аугусто дал согласие на переход в «Зенит».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что петербуржцы уже встречались с представителями «Трабзонспора». Зимой их первоначальное предложение составляло 10 миллионов евро плюс бонусы, затем было увеличено до 15 миллионов. Интерес к Аугусто также проявляли «Бенфика» и «Спартак».

Аугусто перешел в турецкую команду в 2025 году. Его контракт с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2029-го, а рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

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