Кисляк: «Нет времени думать об уходе Челестини»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал уход Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

«С Игдисамовым работал, его требования знаю. Уход Фабио? Когда это происходит во время сезона, нет времени думать об этом. Он многое дал команде, лично мне. Спасибо ему за работу. Но у нас нет времени реагировать», — сказал Кисляк.

4 мая ЦСКА объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

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