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7 мая, 09:05

Алаев — о получении «Ростовом» лицензии на сезон-2026/27: «Были переживания. То, что получили, радует»

Павел Лопатко

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал получение «Ростовом» лицензии для участия в чемпионате России в сезоне-2026/27.

«Отличная новость. Были переживания. Но то, что получили, конечно, радует. Я поблагодарил руководителей футбольного клуба, которые ответственно подошли к лицензированию. Благодарен коллегам, которые занимаются лицензированием в Российском футбольном союзе, за то что помогли клубу соответствовать критериям», — цитирует Алаева ТАСС.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; Константин Кучаев, Роналдо и&nbsp;Умар Сако.У «Ростова» проблемы с финансированием? Пишут, что клуб может пропустить матч против «Пари НН»

«Ростов» выполнил необходимые условия для получения лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2026/27.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о финансовых трудностях «Ростова».

После 28 туров сезона-2025/26 «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ с 30 очками.

«Ростов» в 2008 году выиграл Первый дивизион и с тех пор играет в Премьер-лиге. В сезоне-2024/25 он занял восьмое место.

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Источник: ТАСС
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РПЛ
ФК Ростов
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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