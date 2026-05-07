Алаев — о получении «Ростовом» лицензии на сезон-2026/27: «Были переживания. То, что получили, радует»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал получение «Ростовом» лицензии для участия в чемпионате России в сезоне-2026/27.

«Отличная новость. Были переживания. Но то, что получили, конечно, радует. Я поблагодарил руководителей футбольного клуба, которые ответственно подошли к лицензированию. Благодарен коллегам, которые занимаются лицензированием в Российском футбольном союзе, за то что помогли клубу соответствовать критериям», — цитирует Алаева ТАСС.

«Ростов» выполнил необходимые условия для получения лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2026/27.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал о финансовых трудностях «Ростова».

После 28 туров сезона-2025/26 «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ с 30 очками.

«Ростов» в 2008 году выиграл Первый дивизион и с тех пор играет в Премьер-лиге. В сезоне-2024/25 он занял восьмое место.

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