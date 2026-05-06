РПЛ может возобновить трансляции в ряде стран, помимо Бразилии

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал «СЭ» о ситуации с продажей прав на трансляции матчей лиги зарубежным каналам.

«Подтверждаю факт переговоров с контрагентами в Бразилии. Более того, есть и другие страны и континенты, которые впервые за долгое время проявляют интерес к матчам РПЛ. Поэтому это хороший сигнал. Надеюсь, в ближайшее время мы формализуем отношения, договоримся по условиям и вернемся на рынок. Какие континенты? Давайте дождемся. Европа? Понятное дело, что есть Балканы и постсоветские страны. Но есть и дальние континенты», — сказал «СЭ» Алаев.

Турнирную таблицу РПЛ после 28 туров возглавляет «Краснодар» (63 очка), на втором месте находится «Зенит» (62 очка), на третьем — «Локомотив» (50).

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