Федотов: «Удаление Облякова — это стечение обстоятельств»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удаление полузащитника команды Ивана Облякова по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

— Может, Ивана Облякова стоило заменить раньше, чем он получил вторую желтую карточку? На того же Медину.

— Ваня хорошо выглядел, после забитого гола имел еще два момента, когда мог сравнивать счет. Это стечение обстоятельств. Не знаю, на сколько там был захват силы. Посмотрим.

— Какие у вас найдутся слова для болельщиков ЦСКА после первой половины чемпионата?

— Нужно запастись терпением и поблагодарить за ту поддержку, которая нам была оказана, в том числе и сегодня. Есть подготовительный период, где у нас будет побольше времени, чтобы прийти к общему знаменателю и наладить прицел. Над этим предстоит поработать.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам. Бело-голубые идут четвертыми. Армейцы, потерпевшие второе поражение подряд, занимают пятое место.