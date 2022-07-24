Медина назвал заслуженной победу ЦСКА над «Сочи»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. 25-летний парагваец оформил дубль в прошедшей игре.
«Непростой соперник, — сказал Медина в интервью пресс-службе московского клуба. — Прекрасно знаем, что команда достаточно хорошо сыгранная. При это мы доминировали, создали большое количество моментов, не позволили создать моменты у наших ворот. Поэтому, мы заслужили эту победу».
Также полузащитник ответил на вопрос о том, настраивал ли главный тренер команду по-особенному на матч из-за того, что ранее возглавлял «Сочи».
«Возможно, для главного тренера этот матч и был особенным. Но мы одинаково готовимся ко всем матчам. У нас молодая и амбициозная команда. Мы всегда тренируемся на пределе своих возможностей. Поэтому сегодняшняя победа — закономерный результат», — сказал он.
По итогам двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.
В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
5
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
9
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0