Медина назвал заслуженной победу ЦСКА над «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. 25-летний парагваец оформил дубль в прошедшей игре.

«Непростой соперник, — сказал Медина в интервью пресс-службе московского клуба. — Прекрасно знаем, что команда достаточно хорошо сыгранная. При это мы доминировали, создали большое количество моментов, не позволили создать моменты у наших ворот. Поэтому, мы заслужили эту победу».

Также полузащитник ответил на вопрос о том, настраивал ли главный тренер команду по-особенному на матч из-за того, что ранее возглавлял «Сочи».

«Возможно, для главного тренера этот матч и был особенным. Но мы одинаково готовимся ко всем матчам. У нас молодая и амбициозная команда. Мы всегда тренируемся на пределе своих возможностей. Поэтому сегодняшняя победа — закономерный результат», — сказал он.

По итогам двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча состоится в воскресенье, 31 июля. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.