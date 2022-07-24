Шишкин считает, что судейские ошибки очень повлияли на результат матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал судейство в матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

«Я считаю, что были допущены некоторые ошибки. Во-первых, можно было бы пересмотреть красную карточку Черникова. Во-вторых, вторая карточка Соболева должна была стать удалением. В-третьих, я считаю, что пенальти не было у «Спартака». Такие ошибки, на мой взгляд, очень влияют на результат матча», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Полине Николаевой.

«Спартак» набрал 4 очка и поравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице, оба клуба сейчас на втором месте. В 3-м туре красно-белые встретятся с «Оренбургом» на стадионе «Открытие Банк Арена».