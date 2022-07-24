Защитник «Сочи» Юрганов считает, что его команда не заслужила поражения от ЦСКА

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«По игре мы не заслуживали такого поражения. «Сочи» доминировал, моменты были. ЦСКА нас просто поймал на контратаках. У нас хорошие моменты тоже были, но не забили», — приводит Sport24 слова Юрганова.

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет против «Ахмата» дома. Матч состоится 30 июля, начало — в 20.00 (мск).