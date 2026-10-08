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Арбитры матчей 10 тура РПЛ: Танашев назначен на матч Краснодар — Зенит, Новиков — на Крылья Советов — Спартак

Судейство

Танашев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 10-м туре РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Инал Танашев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 10-го тура РПЛ.

Встречи пройдут 9-11 октября. Главным арбитром матча между лидером РПЛ «Краснодаром» и «Зенитом», который является действующим чемпионом страны, назначен Инал Танашев. ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов. Игра состоится в субботу, 10 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

9 октября (пятница)

«Ростов» — «Акрон»: судья — Данил Набока

Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

10 октября (суббота)

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Станислав Матвеев

Помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Олег Соколов.

«Краснодар» — «Зенит»: судья — Инал Танашев

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.

11 октября (воскресенье)

«Ахмат» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой

Помощники судьи — Александр Богданов, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Родина»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Игорь Писанко.

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Источник: РФС
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ФК Зенит
ФК Краснодар
Инал Танашев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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