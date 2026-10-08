Танашев назначен на матч между «Краснодаром» и «Зенитом» в 10-м туре РПЛ
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 10-го тура РПЛ.
Встречи пройдут 9-11 октября. Главным арбитром матча между лидером РПЛ «Краснодаром» и «Зенитом», который является действующим чемпионом страны, назначен Инал Танашев. ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов. Игра состоится в субботу, 10 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
9 октября (пятница)
«Ростов» — «Акрон»: судья — Данил Набока
Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.
10 октября (суббота)
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: судья — Станислав Матвеев
Помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Николай Иванов.
«Факел» — «Локомотив»: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Михаил Иванов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Виктор Кулагин.
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Никита Новиков
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Олег Соколов.
«Краснодар» — «Зенит»: судья — Инал Танашев
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
11 октября (воскресенье)
«Ахмат» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой
Помощники судьи — Александр Богданов, Денис Петров; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалёв; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Родина»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Рубин» — «Динамо» Москва: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Игорь Писанко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1