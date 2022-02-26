Булыкин: «Я думаю, все хотят увидеть, получилось ли у «Локомотива» превратиться в сапсан»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от выступлений красно-зеленых после возобновления РПЛ.

«Я думаю, все хотят увидеть, как у «Локомотива» получилось исполнить то, о чем новое руководство говорило в своей презентации, удалось ли им перестроить команду и стать не «Локомотивом», а настоящим резвым сапсаном, — цитирует Булыкина Betonmobile.ru. - Интересно посмотреть, как команда вольется во вторую часть сезона после довольно масштабной перестройки.

Сможет ли Кухта заменить Смолова, например? Здесь, как я уже говорил, все нужно оценивать после определенного количества времени, смотреть, хотя бы, по нескольким играм. А делать выводы стоит уже по тому, какое место команда займет в конце сезона. Я не знаю, что творится в клубе, не знаю всех нюансов, как проходила подготовка, как адаптировались игроки, поэтому сложно сказать, попадет ли «Локомотив» в зону еврокубков. В принципе, за 12 игр можно изменить многое. Но я уверен, что болельщики ждут от руководителей исполнения их обещаний".

Встреча «Локомотива» и «Краснодара» должна была состояться 27 февраля. РПЛ заявила, что в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре, встречи перенесены. О новых датах и времени проведения станет известно дополнительно.