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Булыкин: «Я думаю, все хотят увидеть, получилось ли у «Локомотива» превратиться в сапсан»

Булыкин заявил, что болельщики «Локомотива» ждут исполнения обещаний
Роман Шишов
Корреспондент

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своими ожиданиями от выступлений красно-зеленых после возобновления РПЛ.

«Я думаю, все хотят увидеть, как у «Локомотива» получилось исполнить то, о чем новое руководство говорило в своей презентации, удалось ли им перестроить команду и стать не «Локомотивом», а настоящим резвым сапсаном, — цитирует Булыкина Betonmobile.ru. - Интересно посмотреть, как команда вольется во вторую часть сезона после довольно масштабной перестройки.

Сможет ли Кухта заменить Смолова, например? Здесь, как я уже говорил, все нужно оценивать после определенного количества времени, смотреть, хотя бы, по нескольким играм. А делать выводы стоит уже по тому, какое место команда займет в конце сезона. Я не знаю, что творится в клубе, не знаю всех нюансов, как проходила подготовка, как адаптировались игроки, поэтому сложно сказать, попадет ли «Локомотив» в зону еврокубков. В принципе, за 12 игр можно изменить многое. Но я уверен, что болельщики ждут от руководителей исполнения их обещаний".

Встреча «Локомотива» и «Краснодара» должна была состояться 27 февраля. РПЛ заявила, что в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону и Краснодаре, встречи перенесены. О новых датах и времени проведения станет известно дополнительно.

Источник: https://betonmobile.ru/bulyikin-ya-dumayu-vse-hotyat-uvidet-poluchilos-li-lokomotivu-prevratitsya-v-sapsan

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
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