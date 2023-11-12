Полузащитник «Ахмата» Камилов рассказал о стажировке в «Реале»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Камилов поделился воспоминаниями о стажировке в мадридском «Реале».

«Из своей двухнедельной стажировки в «Реале» помню двух голландцев: Арьена Роббена и Рууда Ван Нистелроя. И, конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу». Когда планирую вернуться в «Реал»? Возможно, лет через пять», — приводит слова Камилова Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Ахмат» 14 матчей и отдал одну результативную передачу.