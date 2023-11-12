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Сегодня, 10:46

Полузащитник «Ахмата» Камилов рассказал о стажировке в «Реале»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Камилов поделился воспоминаниями о стажировке в мадридском «Реале».

«Из своей двухнедельной стажировки в «Реале» помню двух голландцев: Арьена Роббена и Рууда Ван Нистелроя. И, конечно же, крутой стадион «Сантьяго Бернабеу». Когда планирую вернуться в «Реал»? Возможно, лет через пять», — приводит слова Камилова Sport24.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин провел за «Ахмат» 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/football/news-595240-poluzashchitnik-akhmata-kamilov-rasskazal-o-stazhirovke-v-reale-planiruyu-vernutsya-let-cherez-pyat
Владислав Камилов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Локомотив – Ахмат
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11.11 19:30
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